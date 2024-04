25 Milliarden Etatlücke im Jahr 2025 Beim Haushalt strebt die Ampel auseinander

SPD-Fraktionsvize Achim Post hat die Reform der Schuldenbremse als Teil eines Wachstumsprogramms gefordert. „Die Schuldenbremse wird in ihrer heutigen Form dem aktuellen und künftigen Investitionsbedarf in unserem Land nicht gerecht“, sagte Post. „Um die strukturellen Wachstumshemmnisse zu lösen, müssen wir an unterschiedlichen Hebeln ansetzen – von der weiteren Planungsbeschleunigung, dem zielgerichteten Bürokratieabbau, über verbesserte Anreize und Rahmenbedingungen für private Investitionen bis hin zu deutlich gesteigerten öffentlichen Investitionen, gerade auch durch eine Reform der Schuldenregeln“, sagte er. Die Grünen schlossen sich an. „Alle wissen und sagen es, CDU-Ministerpräsidenten, alle Wirtschaftsweisen, die Bundesbank genau wie die wichtigen Wirtschaftsinstitute“, sagte Grünen-Fraktionsvize Andreas Audretsch. „Wir müssen massiv investieren, das geht nur mit einer gezielten Reform der Schuldenbremse.“ Die Grünen schlagen laut Audretsch einen kreditfinanzierten „Deutschland-Investitionsfonds“ vor.