RP-Exklusiv zu Merkels Flugzeug-Panne: Regierung prüft Verdacht auf kriminellen Hintergrund

Berlin Die Bundesregierung geht nach Informationen der „Rheinischen Post“ dem Verdacht nach, dass die elektronische Störung in der Regierungsmaschine von Kanzlerin Angela Merkel auf dem Weg zum G20-Gipfel einen kriminellen Hintergrund haben könnte.

Merkel habe mit Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) über den Abbruch der Flugreise mit Landung in Köln gesprochen. Der Fall werde „kriminalistisch“ aufgearbeitet, erfuhr unsere Redaktion aus Sicherheitskreisen. In Regierungskreisen hieß es, nach einem solchen Vorfall werde in „alle Richtungen“ ermittelt.