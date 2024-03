Koalitionsstreit ohne Ende Wie lange hält Scholz noch durch?

Völlig losgelöst von der Erde, schwebt das Raumschiff schwerelos...“ diese Liedzeile von Peter Schilling aus den 80er-Jahren kommt einem in den Kopf, wenn man das Gebaren von Teilen der Ampelkoalition gerade verfolgt. Der Sound aus und in der Koalition ist kein guter mehr. Dass sich Politiker, Mitarbeiter und Sprecher in den sozialen Medien wüst beschimpfen, sich gegenseitig lächerlich machen, das beschädigt nicht nur das Ansehen der Koalition, sondern von Politik insgesamt. All das lässt sich vielleicht mit angestautem Frust erklären, aber Recherche braucht es gerade nicht mehr, um Unstimmigkeiten in der Ampel aufzudecken.