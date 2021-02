Neues Gesetzesvorhaben : Scholz will Steueroasen austrocknen

Exklusiv Berlin Der Bundesfinanzminister will gegen Unternehmen und Personen vorgehen, die mit Steueroasen kooperieren. Ein neuer Gesetzentwurf geht jetzt in die Abstimmung mit den anderen Ministerien.

(jd/mar) Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) will mit einem neuen Gesetz dazu beitragen, Steueroasen auszutrocknen. Ein Entwurf des sogenannten Steueroasen-Abwehrgesetzes, der unserer Redaktion vorliegt, soll an diesem Montag in die Abstimmung innerhalb der Bundesregierung gehen. Das Regelwerk sieht im Kern vor, Personen und Unternehmen davon abzuhalten, Geschäftsbeziehungen mit Staaten oder Gebieten fortzusetzen oder neu aufzunehmen, die sich nicht an internationale Steuerstandards halten. Die Idee ist nicht ganz neu: Seit Langem will die Bundesregierung mit der EU-Kommission gegen Steueroasen vorgehen. Auf der laufend aktualisierten „schwarzen Liste“ der Kommission finden sich Staaten und Gebiete wie beispielsweise Amerikanisch-Samoa, Fidschi, Panama oder die Seychellen.