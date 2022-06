Kanzler über Vorgängerin : Scholz verteidigt Merkels Aussöhnungsversuch mit Russland

Berlin Bundeskanzler Olaf Scholz hat die Aussöhnungspolitik seiner Vorgängerin Angela Merkel mit Russland im Grundsatz verteidigt. Doch nicht jeden Schritt in den letzten Jahren sieht er unkritisch.

Merkel hatte vor einer Woche in einem ersten Interview nach der Amtsübergabe an Scholz ihre viel kritisierte Russland-Politik verteidigt und eine Entschuldigung abgelehnt. In einem am Samstag veröffentlichten Interview mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland bekräftigte sie diese Haltung - auch was die Energiepolitik angeht. „Ich habe nicht an Wandel durch Handel geglaubt, aber an Verbindung durch Handel, und zwar mit der zweitgrößten Atommacht der Welt“, sagte sie.