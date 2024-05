Ukraine-Krieg Scholz und Macron – westliche Waffen auch für Ziele in Russland nutzbar

Macron sprach sich in der gemeinsamen Pressekonferenz aber für eine Ausweitung der bisher möglichen Angriffe aus. Er präsentierte eine Karte, auf der eingezeichnet war, von wo aus die Ukraine angegriffen wird, teilweise von Stellungen weit in Russland. Wenn man sich an die bisherigen Regeln halte, sei die Ukraine nicht in der Lage, diese Basen zu treffen. „Was wir uns wünschen, ist die Möglichkeit zu haben, diese Raketenabschussanlagen treffen zu können. Ich glaube nicht, dass das zu einer Eskalation beitragen würde“, sagte er. Dies wäre aber mit den von Deutschland gelieferten Waffen kaum möglich - anders als bei den Marschflugkörpern, die Frankreich und Großbritannien geliefert haben.