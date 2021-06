Sommertour des Vizekanzlers : Scholz und die Operation am offenen Herzen

Düsseldorf Das Ruhrgebiet galt einmal als Hochburg der Sozialdemokratie. Doch auch hier steckt die Partei in der Krise. Viel zu tun für den Kanzlerkandidaten.

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat sich einen Tag Zeit genommen, um durch Nordrhein-Westfalen zu touren, Besuche bei einem Krefelder Berufskolleg, dem Hüttenwerk Krupp Mannesmann in Duisburg und bei den Landeshauptstadt-Journalisten inklusive. Es ist eine Reise in die viel beschworene Herzkammer der SPD, die seit geraumer Zeit jedoch an schweren Herzrhythmusstörungen leidet. Würde am Sonntag der Bundestag gewählt, käme die SPD Umfragen zufolge an Rhein und Ruhr auf 19 Prozent – immerhin etwas besser als im Bund, wo sie zuletzt bei 16 Prozent lag. Viel zu tun also für jemanden, der der nächste Bundeskanzler werden will.