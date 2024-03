Scholz unter Druck Der Taurus ist längst zur Kanzlerfrage geworden

Er muss sich dann fragen, wie viel Rückhalt sein Kurs in der Ukraine-Krise in den eigenen Reihen noch hat. Zumal die Spatzen von den Dächern pfeifen, dass selbst in der SPD die Kritik am Regierungschef groß ist. Und diese Kritik ist bereits grundsätzlicher Natur, weil Scholz es nicht gelingen will, zu seinen Zielen und Vorhaben nachhaltig zu kommunizieren; schon gar nicht schafft er es, die Ampel so zu führen, dass eben nicht jeder aus rein parteitaktischen Erwägungen das macht, was er will. Das rot-grün-gelbe Tohuwabohu setzt sich ja bei einigen Themen unvermindert fort.