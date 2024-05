Klima-Protest Scholz mahnt Hungerstreikende erneut zu Abbruch der Aktion

Bundeskanzler Olaf Scholz hat erneut an die Teilnehmer des Klima-Hungerstreiks in Berlin appelliert, ihre Aktion abzubrechen. Das sei sein Wunsch, sagte der SPD-Politiker am Donnerstagabend bei einem Bürgergespräch, das die „Thüringer Allgemeine“ in Erfurt organisiert hatte. Auf die Forderungen der Aktivisten ging Scholz nicht ein.