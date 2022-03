Kanzler im TV : Scholz stellt sich Fragen von Anne Will

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) Foto: dpa/Geert Vanden Wijngaert

Berlin Vor dem Hintergrund des Kriegs in der Ukraine ist Bundeskanzler Olaf Scholz am Sonntag erneut zu Gast in einer Politik-Talkshow im deutschen Fernsehen. Dieses Mal stellt er sich den Fragen von ARD-Journalistin Anne Will.

In der ARD-Sendung „Anne Will“ will er sich den Fragen der Journalistin zu Waffenlieferungen, Verteidigungsausgaben und Energiepolitik stellen, wie Wills Produktionsfirma am Freitag in Berlin mitteilte. Scholz wird am Sonntag der einzige Gast in der Sendung sein.

Der Kanzler war eine Woche nach Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine Anfang März zu Gast in der ZDF-Sendung „Maybrit Illner“. Bislang nimmt er damit in der kurzen Folge mehr Fernsehauftritte wahr als seine Amtsvorgängerin Angela Merkel (CDU). Der Krieg in der Ukraine war für den Kanzler auch bereits Anlass für eine Fernsehansprache.

(zim/epd)