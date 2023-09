Vereinte Nationen Scholz sieht 2023 als möglichen Wendepunkt im Kampf gegen Klimawandel

Scholz hat während seines Aufenthalts in New York auch vor der UN-Vollversammlung gesprochen und eine Reform der Vereinten Nationen gefordert. Zudem kündigte er erneut an, 305 Millionen Euro Hybridkapital für die Weltbank bereitzustellen. Die weltgrößte Entwicklungsbank soll das Geld als Hebel nehmen, um Investitionen in den Klimaschutz, in Biodiversität und in die Pandemie-Vorsorge zu vermehren.