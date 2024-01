Nach Telefonat Scholz und Selenskyj wollen Sicherheitsabkommen abschließen

Bundeskanzler Olaf Scholz erwartet einen baldigen Abschluss eines Sicherheitsabkommens zwischen Deutschland und der Ukraine. „Ich habe das Gefühl, dass wir jetzt kurz vor einer abschließenden Verhandlung stehen“, sagte Scholz am Mittwochabend in Berlin. Er habe mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj sehr intensiv über das Thema gesprochen und werde das Gespräch in Kürze fortsetzen. „Dabei hat die Sicherheitspartnerschaft eine große Rolle gespielt“, betonte der Kanzler. „Deshalb gehe ich davon aus, dass wir das bald auch finalisieren werden.“