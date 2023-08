Wahlkampfveranstaltung in München „Nicht mit uns“ – Scholz schließt Erhöhung des Rentenalters aus

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat eine Erhöhung des Rentenalters in Deutschland ausgeschlossen, solange die SPD an der Regierung ist. „Es wird keine weitere Anhebung des Renteneintrittsalters geben, nicht mit uns“, sagte er am Freitag auf einer Wahlkampfveranstaltung in München. „Und wir werden ein stabiles Rentenniveau auch über 2025 hinaus garantieren. Diese Gesetze sind bereits jetzt in der Mache.“