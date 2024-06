Gefährliche Hochwasserlage „Das gehört sich so und so ist Deutschland“

Noch ist keine Entspannung in den Hochwassergebieten in Süddeutschland in Sicht, im Gegenteil. Nach schweren Regenfällen stiegen die Pegel mehrerer Flüsse und Bäche in Baden-Württemberg und Bayern am Montag weiter an, teils in rasantem Tempo. In mehreren Orten wurden Wohngebiete evakuiert, Tausende Menschen mussten bereits ihre Häuser verlassen, Dämme drohten zu brechen.