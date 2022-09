Deutschland in der Krise : Scholz Ritt auf der Rasierklinge

Meinung Berlin Olaf Scholz gab sich am Mittwoch im Bundestag kämpferisch. Er verteidigte sich vehement gegen die Angriffe der Opposition. Warum die nächsten Wochen dennoch zur Bewährungsprobe für den Kanzler werden.

Das Parlament tobt: Die einen klatschen Beifall, die anderen reden laut dagegen an. Kanzler Olaf Scholz ist gerade der Kragen geplatzt, so scheint es. Jedenfalls setzt er sich vehement gegen harsche Vorwürfe der Opposition zu Wehr, das Land in der Krise schlecht zu regieren.

Man sei auf den Winter der Herausforderungen vorbereitet, habe frühzeitig mit Planungen begonnen. Der Kanzler betont, das Land werde über sich hinauswachsen. Niemand werde allein gelassen mit seinen Herausforderungen, das sei das Credo der Bundesregierung.

So weit, so gut. Der SPD-Politiker zieht noch Energie aus der Einigung seiner Koalition vom Wochenende. Er hat die Ampel aus SPD, Grünen und FDP zusammen gehalten. Die Einigung auf ein Entlastungspaket hat die Koalition vorübergehend zusammengeschweißt:. Die am Montagabend verkündete Entscheidung von Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) zu den Atomkraftwerken sorgte jedoch umgehend erneut für Unruhe in der Koalition. Scholz will dem begegnen.

Der Regierungschef ist zwischen den Mantras seiner Koalitionspartner gefangen. Dem Atomausstieg der Grünen auf der einen, dem Festhalten an der Schuldenbremse der FDP auf der anderen Seite. Durch diese beiden Eckpfeiler muss Scholz seine Koalition lavieren. Dass Habeck nur auf zwei AKW’s setzen will, ist eine politische Entscheidung, die sich rächen könnte. Die Entlastungsmaßnahmen des Wochenendes nehmen besonders die Bürger ins Visier. Doch bei den Unternehmen, in der mittelständischen Wirtschaft gärt es bereits. Das Handwerk etwa warnt, man sei erst zu Beginn der Krise und sehe bereits eine Pleitewelle. Die ungelenken Aussagen von Habeck zu möglichen Insolvenzen in einer TV-Talkshow am Dienstagabend gossen noch zusätzlich Öl ins Feuer.

Der Respekt vor dem Wirtschaftsminister schwindet, die Angriffe werden härter. Wurde Habeck für seine Kommunikation in den vergangenen Wochen von Öffentlichkeit und Wirtschaft hoch gelobt, so zerbröselt gerade massiv die Unterstützung für das Polit-Wunderkind. Und so sehr Scholz auch die Lobeshymnen auf seinen Vizekanzler gewurmt haben mögen - es ist in der Energiekrise sein wichtigster Minister, bei dem alle Fäden zusammenlaufen. Auch dem Kanzler muss an einem stabilen Partner im Wirtschaftsministerium gelegen sein. Die Ampel muss in den nächsten Wochen versuchen, Politik ohne parteipolitische Geländegewinne zu machen. Anders wird es nicht gehen. Geraten einzelne Minister ins Abseits, schadet das allen.

Wer den Schlagabtausch von Regierung und Opposition beobachtet hat im Bundestag, dem drängt sich zweierlei auf. Gut, dass die wichtigen Debatten nicht mehr lähmend sind. Und doch könnte es nötig werden, dass Scholz und Unionsfraktionschef Merz sich in diesem herausfordernden Winter zusammentun müssen, um grundlegenden Schaden vom Land abzuwenden. Dieses Szenario ist angesichts der Energiekrise nicht abwegig. Der nicht vorhandene Gesprächsfaden sollte neu geknüpft werden. Das wird für Scholz zu einem Balanceakt - den er bestehen muss.

(mün)