Auftritt von Kanzler Scholz im Bundestag Eine Regierungserklärung und viele Fragen

Immerhin schwor er die Bürgerinnen und Bürger auf härtere Zeiten ein, was zumindest ehrlich ist. Das Karlsruher Urteil schaffe eine „neue Realität“, die es schwieriger mache, wichtige und weithin geteilte Ziele für unser Land zu erreichen. Deutschland stehe vor „Herausforderungen, wie unsere Republik sie in dieser Konzentration und Härte wohl noch nicht erlebt hat“. Aber welche Prioritäten er setzen will? Kein Wort dazu. Zum Gesamtbild gehört, dass in der Ampel auf allen Kanälen verhandelt wird – und Scholz noch keine Einzelheiten offen legen kann. Am Mittwochabend tagt der Koalitionsausschuss, in einer guten Woche hat der Kanzler selbst einen schwierigen Parteitag vor der Brust. Bindende und unbequeme Beschlüsse in der Koalition wird es erst danach geben, so ist das politische Spiel nun einmal. Allerdings riskiert man damit eben, dass Politik schwammig bleibt.