Erster öffentlicher Auftritt Scholz nach Unfall wieder ohne Augenklappe

Gut eine Woche nach seinem Sportunfall ist Bundeskanzler Olaf Scholz erstmals wieder ohne Augenklappe in der Öffentlichkeit aufgetreten. Am Dienstag präsentierte sich der Regierungschef bei einer Rede beim Friedenstreffen der Gemeinschaft Sant'Egidio in Berlin. Spuren seines Unfalls waren in seinem Gesicht nicht mehr zu sehen.