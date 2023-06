Größtes Luftwaffen-Manöver seit Bestehen der Nato Scholz macht sich ein Bild von „Air Defender 2023“

„Air Defender“ war am Montag gestartet und dauert noch bis zum 23. Juni. Verteidigungsminister Boris Pistorius zog am Donnerstag eine positive Zwischenbilanz. Bisher sei es zu keinen Zwischenfällen und so gut wie keinen Beeinträchtigungen des zivilen Luftverkehrs gekommen, sagte der SPD-Politiker am Rande eines Nato-Verteidigungsministertreffens in Brüssel. „Das erste Fazit fällt sehr, sehr positiv aus.“