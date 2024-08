Scholz, Lindner und Habeck Wer will was im Ampel-Haushaltsstreit?

Vor allem Scholz und Lindner, die sich zu Beginn der Regierungszeit noch für viele überraschend gut verstanden, liegen über Kreuz. Am Freitag soll der Etatentwurf an den Bundestag geschickt werden. Doch Annäherung, so heißt es aus ihrem Umfeld, habe es bisher keine gegeben. Stattdessen Unstimmigkeiten, weil Lindner mit der Einordnung zweier Rechtsgutachten vorpreschte - und Scholz ihn auf beispiellose Weise öffentlich zurückpfiff. Spätestens seitdem steht die Frage im Raum: Wer will eigentlich was in diesen Haushaltsverhandlungen?