Nach Treffen mit Bundeskanzler Olaf Scholz Ost-Länder fordern Korrekturen bei geplanter Klinikreform

Im September wird in drei ostdeutschen Bundesländern gewählt. In Brandenburg, Thüringen und in Sachsen. Und weil überall die in weiten Teilen rechtsextreme AfD sowie das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) in Umfragen gut dastehen, hatte das Treffen der ostdeutschen Ministerpräsidenten mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) an diesem Dienstag besondere Brisanz.