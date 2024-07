Haushaltsberatungen Scholz kündigt „viele kluge Maßnahmen“ für Konjunktur an

Kanzler Olaf Scholz betonte, dass die Wirtschaft ein Datenabkommen mit China braucht. „Ich glaube, dass wir in der Tat eine Verständigung und Vereinbarung brauchen, was den Datenaustausch angeht.“ Die Unternehmen bräuchten funktionierende Regeln, damit sie die riesigen, in China anfallenden Daten auch in ihren Konzernzentralen in Deutschland nutzen können. „Deshalb ist es auch notwendig, dazu Vereinbarung zu treffen.“