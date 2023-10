Vereinsrechtliche Konsequenzen in Deutschland Scholz kündigt Verbot von Hamas und „Samidoun“ an

Nach den Terrorangriffen der Hamas auf Israel hat Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) vereinsrechtliche Konsequenzen für terrorunterstützende Organisationen in Deutschland angekündigt. „Das Bundesinnenministerium wird ein Betätigungsverbot für die Hamas in Deutschland erlassen“, sagte Scholz am Donnerstag in einer Regierungserklärung im Bundestag. Auch der Verein „Samidoun“, dessen Mitglieder brutalste Terrorakte auf offener Straße feierten, werde in Deutschland verboten, ergänzte er.