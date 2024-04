Scholz reist nach China Unterwegs in höherer Mission

Diesmal nimmt sich der SPD-Regierungschef mehr Zeit, drei Tage wird er mit seiner Delegation in China verbringen und dabei gleich drei Metropolen ansteuern: Neben der Hauptstadt Peking, wo er am Dienstag auf Xi und Ministerpräsident Li Qiang treffen wird, geht es nach Chongqing - mit 32 Millionen Einwohnern im Zentrum und Umland die bevölkerungsreichste Stadt der Welt, mit einer Fläche etwa so groß wie Österreich, sowie in die Wirtschaftsmetropole Shanghai. Bei seinen Gesprächen in Peking wird der Kanzler von drei Ministern und von etwa einem Dutzend Top-Managern der deutschen Wirtschaft begleitet. In Chongqing ist sogar für eine Bootsfahrt auf dem Jangtse-Fluss Zeit.