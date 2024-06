Olaf Scholz im Sommerinterview „Ich mache mir Sorgen wegen der Wahlen in Frankreich“

Bundeskanzler Olaf Scholz blickt mit Unbehagen auf die Parlamentswahl in Frankreich am kommenden Sonntag. „Ich mache mir Sorgen wegen der Wahlen in Frankreich“, sagte der SPD-Politiker am Sonntag in der ARD-Sendung „Bericht aus Berlin“. „Das will ich ausdrücklich sagen.“ Er hoffe, dass nicht Marine Le Pen mit ihrer rechtspopulistischen Partei Rassemblement National (RN) gewinne. „Aber darüber entscheiden die Französinnen und Franzosen.“