Trotz schlechter Umfragewerte Scholz hält SPD-Sieg bei nächster Wahl wieder für möglich

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hält einen erneuten Erfolg der SPD bei der Bundestagswahl im nächsten Jahr wieder für möglich – trotz derzeit eher schlechter Umfragewerte. „Vor der letzten Bundestagswahl hat ja niemand geglaubt, dass die SPD mit einem so guten Ergebnis abschneidet wie das der Fall gewesen ist“, sagte Scholz am Mittwoch beim Besuch einer Schule in seinem Wahlkreis Potsdam. Diese postete ein Video des Besuchs auf ihrem Instagram-Profil. „Ich glaube, dass das bei der nächsten Bundestagswahl auch sein kann, weil wir sehr viel geschafft haben trotz einer unglaublich unsicheren Zeit.“