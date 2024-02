Antrittsbesuch im Kanzleramt Scholz empfängt französischen Premier Attal

Berlin · Erst seit wenigen Wochen ist Gabriel Attal Premierminister von Frankreich, mit 34 Jahren einer der jüngsten Politiker in diesem Amt. Am heutigen Montag wird er mit militärischen Ehren in Berlin empfangen.

05.02.2024 , 09:03 Uhr

Der Besuch in Berlin ist die erste Auslandsreise als Premierminister für Gabriel Attal. Foto: AFP/JULIEN DE ROSA

Frankreichs Premierminister Gabriel Attal wird am Montag zum Antrittsbesuch bei Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) in Berlin erwartet. Er wird um 18.00 Uhr mit militärischen Ehren empfangen und soll anschließend mit Scholz im Kanzleramt über bilaterale, europäische und wirtschaftspolitische Themen beraten. Eine gemeinsame Pressekonferenz ist für 19 Uhr geplant. Es ist die erste Auslandsreise des vor knapp einem Monat ernannten Regierungschefs. 34-jähriger Gabriel Attal wird Frankreichs neuer Premierminister Wechsel an Regierungsspitze 34-jähriger Gabriel Attal wird Frankreichs neuer Premierminister Der 34-Jährige hatte Premierministerin Elisabeth Borne abgelöst. Präsident Emmanuel Macron wollte mit der Regierungsumbildung nach dem umstrittenen Einwanderungsgesetz ein neues Kapitel aufschlagen. Es wird erwartet, dass Attals Regierung, die derzeit nur 15 Mitglieder umfasst, demnächst aufgestockt wird. Scholz drängt derzeit darauf, dass die EU-Partner, nicht zuletzt Frankreich, ihren Anteil an der europäischen Hilfe für die Ukraine vergrößern. Weiteres Thema könnten die Bauernproteste sowohl in Frankreich und Deutschland sein. Die französische Regierung lehnt das EU-Mercosur-Freihandelsabkommen ab, Scholz pocht darauf.

(szo/AFP)