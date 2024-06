Auftritt beim Ostdeutschen Wirtschaftsforum Scholz kündigt Turbo beim Bürokratieabbau an

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) will Bauvorhaben und den Bürokratieabbau beschleunigen. Auch der Ausbau erneuerbarer Energien soll noch rascher erfolgen, kündigte Scholz an. „Wir sind noch lange nicht am Ziel – aber wir treiben das mit aller Konsequenz voran“, sagte der Kanzler am Sonntag beim Ostdeutschen Wirtschaftsforum im brandenburgischen Bad Saarow.