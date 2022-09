Scholz-Besuch in den Golf-Staaten : Wertewandel am Golf

Meinung Abu Dhabi Umstrittene Kronprinzen, autokratische Herrscher-Familien, menschenrechtsfeindliche Regime – die Golfregion ist keine einfache Gegend für einen diplomatischen Besuch. Erst recht nicht, wenn man als deutscher Kanzler diesem Teil der Welt einen Besuch abstattet. Warum Scholz das macht.

Demokratische Werte wie Meinungs- und Pressefreiheit, freie Wahlen – all das sind Fremdwörter auf der arabischen Halbinsel. Dennoch hat sich Olaf Scholz entschieden, mit Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emirate und Katar gleich drei Länder an einem Wochenende zu besuchen. Mit Saudi-Arabien stand der schwierigste Partner für den Kanzler gleich am Samstag auf der Tagesordnung.

Wie geht man mit einem Herrscher um, der sich die Modernisierung seines Landes mit Blick auf Frauenrechte, Umweltschutz, Energiewende auf die Fahnen geschrieben hat – und gleichzeitig massiv verdächtigt wird, die Ermordung und Zerstückelung eines unliebsamen Journalisten in Auftrag gegeben zu haben?

Scholz entschied sich beim Gespräch mit dem saudischen Kronprinz Mohammed bin Salman für den pragmatischen Weg - wohlgemerkt, nachdem US-Präsident Joe Biden den Weg für die Wiederaufnahme der Beziehungen mit dem Westen mit einem Besuch in Dschidda geebnet hatte. Scholz sprach die Ermordung von Jamal Khashoggi im saudischen Generalkonsulat in Istanbul an. Weitere Details nannte der SPD-Politiker aus dem Vier-Augen-Gespräch nicht. Die Mutmaßung, dass die Vorwürfe beim Gastgeber abprallten, darf man getrost anstellen.

Scholz wollte am Golf mit Blick auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine und seine Folgen für die deutsche Energiewirtschaft den Gesprächsfaden wieder aufnehmen. Notgedrungen müsse man auch mit schwierigen Partnern im Dialog bleiben, um sie nicht an Bündnisse mit Ländern wie Russland oder China zu verlieren, so sein Credo. Auch wenn man nicht die gleichen politischen Überzeugungen teilt, der Blick auf Welt und Gesellschaft ein völlig anderer ist.

Und am Golf wird klar – diese Staaten warten nicht auf den Westen. Sie sind dabei, sich zu emanzipieren, die Energiekrise der Welt stattet sie mit dem entsprechenden Geld aus. Und doch: Der grüne Energiewandel, der Willen, die Abhängigkeit vom fossilen Rohstoffen zu beenden, den gibt es massiv. Auch hier wird Wasserstoff als Zukunftsenergie eingepreist. Deutschlands Innovationen sind dabei gefragt.

Die Entscheidung, auch in unbequeme Staaten zu reisen, ist richtig. Schon allein um zu verhindern, dass die Lügen des russischen Präsidenten Wladmimir Putin weltweit unwidersprochen einsickern. Scholz setzt darauf, dass das Überfallen eines souveränen Staates und die Drohung mit Atomwaffen, deren Einsatz die ganze Welt betreffen würde, auch in autokratischen Regimen auf Unverständnis stößt. Saudi-Arabien ist G20-Mitglied - das Gremium in dem der russische Präsident im November in Indonesien die Weltbühne suchen wird. Nicht unwichtig, wie sich Länder des Kreises im Vorfeld der Gespräche positionieren.

Der russische Angriffskrieg in der Ukraine hat die Gewichte in der Welt verändert – zu Ungunsten Deutschlands. Die Vertreter des Landes sind plötzlich nicht mehr mit dem Nimbus einer der überaus starken Wirtschaft unterwegs, sondern in Teilen auch als Bittsteller. Die ökonomische Krise des Landes ist groß, die Gefahr einer schwinden Wirtschaftsmacht real.