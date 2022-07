Kanzler stellt sich den Abgeordneten : „Schönen Dank für Ihre Frage“

Berlin Bundeskanzler Olaf Scholz stellt sich den Fragen der Abgeordneten. Er bleibt ruhig, kontert bohrende Nachfragen zur Krise – nur einmal wird er gegenüber der AfD bissig.

Mittwochnachmittag im Bundestag, Olaf Scholz steht an seinem Platz der Regierungsbank. Das Rednerpult bleibt leer, so läuft es bei der Regierungsbefragung. Scholz nutzt gleich zu Beginn die Gelegenheit, um an die dramatischen Zeiten zu erinnern, die derzeit herrschen. Krieg in der Ukraine, „Zeitenwende“ in Deutschland und der Europäischen Union. Ukraine-Beitrittsperspektive nach 27 Ja-Stimmen in der EU findet Scholz „sehr bemerkenswert“. Und dann will der SPD-Politiker die Arbeit seiner Koalition in ein gutes Licht rücken. Konzertierte Aktion mit Gewerkschaften und Arbeitgebern in der Krise, Entlastungen für Arbeitnehmer und Familien, Energiegeld und, und, und. Vieles beschlossen, vieles auf dem Weg, die Botschaft lautet: Die Ampel liefert. Und man müsse sich jetzt unterhaken. Scholz überzieht seine Redezeit leicht.