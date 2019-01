Fremdenfeindlichkeit Der Begriff ist schwierig, wenn man ihn verwendet, ohne die Identität der Opfer einer vermeintlich fremdenfeindlichen Tat zu kennen. Denn dann erklärt man die Betroffenen zu Fremden, obwohl sie vielleicht einen deutschen Pass besitzen. Vielleicht auch schon seit Generationen in Deutschland leben. Man nimmt also die Perspektive des Täters ein. Wenn ein Mann wie in Bottrop Menschen überfährt, die anders aussehen, entscheidet er rein visuell, wer Fremder sein soll. Das ist Rassismus.