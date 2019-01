Schnee-Chaos in Bayern: Von der Leyen besucht Soldaten beim Schneeschaufeln

Berchtesgaden Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen hat am Sonntag die vom Schneechaos betroffenen Landkreisen in Bayern besucht. Im Landkreis Berchtesgaden herrscht nach tagelangem Schneefall Katastrophenalarm. Die Bundeswehr hilft.

„Die Bundeswehr bleibt so lange, wie sie gebraucht wird“, sagte die Ministerin bei ihrem Besuch in Berchtesgaden. Dutzende Soldaten helfen beim Freischaufeln von Hausdächern. Zudem begannen sie am Sonntag, die Straße in den Ortsteil Buchenhöhe freizuschneiden.