Aus von Galeria Koffer, feine Strümpfe, Mozartkugeln – was wir vermissen werden

Wer in einer Stadt aufwächst, die nur ein Zentrum hat, nur eine Fußgängerzone gleich ab Bahnhof, kann in der Regel auch von dem einen Kaufhaus erzählen, in das jeder ging. In dem es alles gab. In dem man die anderen traf nach der Schule. Das eine Kaufhaus mit der Kleider-, Koffer-, Feinstrumpf-Abteilung. Mit Verkäuferinnen, die Namensschildchen trugen, flotte Tücher um den Hals und das Haar toupiert. Und Verkäufern mit Krawattenklemmen, die den Schlüssel zur Vitrine mit den Armbanduhren hatten und oft die Abteilungsleiter waren. Ja, so war das. Feinkost gibt es in solchen Kaufhäusern, sahnige Salate in Plastikschälchen, auf deren Preis man nach dem Abwiegen besser nicht schaut. Süßigkeiten, die nur die Tanten kauften, Geleefrüchte, Mozartkugeln, Katzenzungen aus Schokolade. Und links, jenseits der Parfümabteilung, den Lotto-Stand. Großes Glück für kleine Leute.