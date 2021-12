Schlappen für den designierten FDP-Justizminister : Buschmanns Fehlstart

Marco Buschmann (41) soll kommende Woche Bundesjustizminister in der Ampel-Regierung werden. Foto: dpa/Kay Nietfeld

Berlin Noch vor seinem Amtsantritt als neuer Bundesjustizminister musste Marco Buschmann schon zwei Schlappen in der Corona-Politik hinnehmen. Doch er kann sich der vollen Rückendeckung von FDP-Chef Christian Lindner sicher sein.

Von Birgit Marschall Korrespondentin im Berliner Parlamentsbüro

Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Corona-Notbremse war eine Niederlage für die FDP und auch für ihn persönlich, den rechtspolitischen Vordenker der Liberalen. Doch Marco Buschmann ließ sich die Enttäuschung über die Karlsruher Entscheidung am Dienstag kaum anmerken. „Ich kann erklären, dass wir uns ein anderes Ergebnis gewünscht hätten“, sagte der 44-jährige eher schmallippig. Aber die FDP respektiere „selbstverständlich“ die Entscheidung. Die Liberalen hatten gemeinsam mit anderen vergeblich gegen die Grundrechtseingriffe durch die Bundes-Notbremse im April 2021 geklagt.

Buschmann blickt jetzt lieber nach vorn. In der kommenden Woche wird er den größten Karriereschritt machen und als nächster Bundesjustizminister vereidigt. Der Gelsenkirchener gilt in der FDP als eine Idealbesetzung für den Posten: Der „Junge aus dem Ruhrpott“, wie er sich selbst nennt, hat Rechtswissenschaft in Bonn studiert und eine juristische Doktorarbeit mit der Note Summa Cum Laude in der Tasche. In Berlin fiel der bisherige Erste Parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Fraktion immer wieder durch präzise und glasklare juristische Analysen auf.

Zur Person Ein Junge aus dem Ruhrpott Anfänge Marco Buschmann (44) stammt aus Gelsenkirchen, studierte Jura in Bonn und trat 1994 in die FDP ein. Karriere Der promovierte Jurist zog 2009 erstmals in den Bundestag ein, wurde 2014 Bundesgeschäftsführer. Seit 2017 ist er Erster Parlamentarischer Geschäftsführer der Fraktion.

Doch das war Oppositionsarbeit, jetzt muss Buschmann selbst regieren. Er tat es schon, bevor er überhaupt im Amt ist: Der Rechtsprofi war eine der treibenden Kräfte hinter dem neuen Infektionsschutzgesetz, das die drei Ampel-Parteien als erste große Tat gemeinsam durch den neuen Bundestag boxten. Buschmann kann leidenschaftlich begründen, warum es notwendig war, damit die epidemische Lage nationaler Tragweite Ende November zu beenden. Es müsse künftig „einen Unterschied machen“, welche Corona-Maßnahmen wo angewendet würden: In Schleswig-Holstein, wo die Infektionszahlen deutlich geringer seien, müssten andere, weichere Regeln gelten als in Bayern und Sachsen, wo die Zahlen durch die Decke schießen. Deshalb seien regionale Differenzierungen wichtig. Zudem solle die Gestaltungsmacht dahin zurückkehren, wo sie in einer Demokratie hingehöre: in den Bundestag. Die Ministerpräsidentenkonferenz (MPK), die Monat für Monat Entscheidungen traf, die hinterher vom Parlament abgesegnet werden mussten, wollte Buschmann schnell entmachten.

Allerdings geriet auch das neue Infektionsschutzgesetz heftig unter Beschuss. Dass die Bundesregierung seit Ende November nicht mehr durchgreifen kann, weil die Ampel ihr dafür die Rechtsgrundlage entzogen hat, wird in der Öffentlichkeit als ein erster großer Fehler von Rot-Grün-Gelb wahrgenommen. Die Ampel spielte den Ländern den Ball zu, doch die nahmen ihn nicht an. Viele Ministerpräsidenten wollten die Möglichkeiten nicht nutzen, die ihnen das neue Infektionsschutzgesetz eröffnete, etwa Schließungen von Bars. Auch Buschmann hatte unterschätzt, dass die Länderchefs lieber mit dem Zeigefinger auf den Bund zeigen als selbst aktiv zu werden.