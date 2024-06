SPD und Union nach der Europawahl Schlimme Schlappe für die SPD, Jubel bei der CDU

Doch nun wird es auch für die beiden Parteivorsitzenden ungemütlicher. Bislang sorgten Klingbeil und Esken vor allem für eine geschlossene SPD, die sich hinter den Kanzler stellt und Flügelkämpfe beerdigt. Doch bereits Ende vergangener Woche sorgte Klingbeil für rote Linien, machte deutlich, was mit der Partei geht und was nicht. Der SPD-Vorsitzende hatte darauf gepocht, dass das Haushaltsloch für den Etat 2025 nicht nur über Einsparungen gestopft werden könne. „Was nicht geht, ist, dass man eben mal 30, 40 Milliarden aus dem Bundeshaushalt rausspart“, hatte er gesagt: „Dann würde was kaputtgehen in diesem Land. Und das ist eine klare Botschaft auch an Christian Lindner, dass wir Sozialdemokraten diesen Weg nicht mitgehen und dass dafür andere Lösungen gefunden werden müssen.“ Das war mehr ein Signal an den eigenen Kanzler als Ampel-Partner. Man hatte in der Partei durchaus aufmerksam vernommen, dass Scholz in öffentlichen Äußerungen sich durchaus hinter den Kurs von FDP-Chef und Finanzminister Christian Lindner gestellt hatte, der keine Ausnahmen von der Schuldenbremse mehr zulassen will. Lindner reagierte prompt und stellte den Fortbestand der Ampel in Frage, Ausgang ungewiss.