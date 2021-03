Auswirkungen beim Einkaufen : Der Fleischwirtschaft drohen Streiks gegen Hungerlöhne

Berlin/Osnabrück Nach Aussage eines Gewerkschaftsvertreters machen Personalkosten nur zehn Prozent des Schlachthofumsatzes aus. Am Preis würden Verbraucher den Arbeitskampf nicht spüren - aber es drohen leere Fleischtheken.

Sollte es bei den Verhandlungen keine Einigung geben, seien auch längere Streiks nicht auszuschließen, warnte Adkan. "Dann könnte es auch leere Fleischtheken in den Supermärkten geben."

Nach Corona-Ausbrüchen : Bundesrat stimmt schärferen Arbeitsschutz-Regeln in Schlachthöfen zu

Die ersten zwei Runden der Tarifverhandlungen waren ergebnislos, kommenden Montag soll die dritte Verhandlungsrunde stattfinden. Die Arbeitgeber haben laut RND einen Mindestlohn von zehn Euro pro Stunde vom 1. Juli an angeboten. Er soll in vier Stufen bis zum 1. Juli 2024 auf zwölf Euro erhöht werden. Die Arbeitnehmervertreter lehnen das ab.

Die NGG fordert 12,50 Euro pro Stunde für alle Beschäftigten in den Bereichen Schlachtung und Verarbeitung als Einstieg. Nach einer kurzen Einarbeitungszeit soll auf 14 Euro erhöht werden. Facharbeiter sollen in jedem Fall 17 Euro pro Stunde bekommen. Außerdem strebt die NGG Vereinbarungen über Arbeitszeit, Arbeitszeitkonten, Zuschläge und Urlaub für rund 160.000 Beschäftigte an.