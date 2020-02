Elf Menschen sterben bei Schüssen : Mutmaßlicher Täter von Hanau hatte ausländerfeindliches Motiv

Foto: dpa/Boris Roessler 9 Bilder Schießerei in Hanau – elf Menschen sterben.

Berlin/Hanau Der mutmaßliche Täter von Hanau hat übereinstimmenden Medienberichten zufolge ein rechtsradikales Bekennerschreiben verfasst. Nach Informationen aus Sicherheitskreisen veröffentlichte er Tage vor der Tat ein wirres Video.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Wie „Süddeutsche Zeitung“, NDR und WDR sowie die „Bild“ berichteten, legt das Bekennerschreiben fremden- und ausländerfeindliche Motive nahe. Der Generalbundesanwalt übernahm bereits in der Nacht die Ermittlungen wegen der besonderen Bedeutung des Falls. Das sagte ein Sprecher der Bundesanwaltschaft in Karlsruhe am Donnerstag. Auch nach dpa-Informationen sind Hinweise auf eine ausländerfeindliche Motivation des mutmaßlichen Täters der Grund.

Lesen Sie auch Elf Tote bei Schüssen in Hanau : Ermittler finden Bekennerschreiben und Video

Zudem wurde bekannt, dass der mutmaßliche Täter Tage zuvor ein wirres Video veröffentlichte. Darin spricht der Mann Sicherheitskreisen zufolge in fließendem Englisch von einer „persönlichen Botschaft an alle Amerikaner“. Der Clip wurde offensichtlich in einer Privatwohnung aufgenommen, ins Netz gestellt wurde er vor wenigen Tagen.

Darin sagt der Mann, in den USA existierten unterirdische Militäreinrichtungen, in denen Kinder misshandelt und getötet würden. Dort werde auch dem Teufel gehuldigt. Amerikanische Staatsbürger sollten aufwachen und gegen diese Zustände „jetzt kämpfen“. Ein Hinweis auf eine bevorstehende eigene Gewalttat in Deutschland ist in dem Video nicht enthalten.

Bei den Schüssen in Hanau waren in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag insgesamt elf Menschen gestorben, darunter auch der mutmaßliche Täter.

(hebu/lukra/dpa/AFP)