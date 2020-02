Porträt AKK : Abgang ohne Vorwarnung

Mit ihrem Rückzug vom CDU-Parteivorsitz überraschte Annegret Kramp-Karrenbauer (li) sogar Bundeskanzlerin Angela Merkel. Foto: dpa

Berlin Als Generalsekretärin hatte die Saarländerin gerufen: „Ich kann, ich will und ich werde!“ Als Parteichefin ist sie gescheitert. Sie ruft nun nach neuer Stärke der CDU und offenbart damit eine gefährliche Schwäche.

Annegret Kramp-Karrenbauer hat niemanden der CDU-Granden vorgewarnt. Die Vize-Chefs waren ahnungslos, als sie am Montagmorgen zur Präsidiumssitzung ins Konrad-Adenauer-Haus kamen. NRW-Ministerpräsident Armin Laschet war wegen des Sturms über Deutschland erst gar nicht angereist. Hätte er geahnt, welcher Orkan über seine Partei hinwegfegen wird, wäre er vermutlich am Vorabend nach Berlin gereist. Und selbst die Kanzlerin bekam nur einen Minuten-Vorsprung. Einen Rat wollte ihre Nachfolgerin an der CDU-Spitze nicht mehr einholen. Weder von Merkel noch von ihren Stellvertretern. Sie wollte von jenen Polit-Kalibern, deren Unterstützung sie vorher vermisste, nichts hören - und leitete ihren Rückzug vom Parteivorsitz nach nur einem Jahr und zwei Monaten mit einem Knall ein.

In den Gremien der CDU löste sie teilweise Bestürzung aus. Ihre Gegner blieben still am Montag der Entscheidung. Ihre Verbündeten aber erklärten die Gründe, nachdem sie ihre Fassung wiedergefunden hatten.

Die vergangenen Monate haben der Saarländerin zu sehr zugesetzt. Sie hat Fehler gemacht und hätte Rückendeckung gebraucht. Und fühlte sich stattdessen so manches Mal missverstanden und verlassen. Etwa von ihrem Vize Laschet. Als sie im vorigen Mai nach dem millionenfach geklickten Video über die „Zerstörung der CDU“ sowie einer Warnung zahlreicher Blogger vor der CDU zur Europawahl ungeschickt formuliert hatte, dass die Regeln der Medien von Print, Radio und TV doch auch in der digitalen Welt gelten müssten, wurde ihr der Wunsch nach Zensur unterstellt. Eigentlich hatte Kramp-Karrenbauer im Mai nur sagen wollen, dass sich doch auch Zeitungen oder Hörfunk- und Fernsehsender nicht über einen Wahlaufruf für oder gegen eine Partei absprechen. Dass das doch bisher ein ungeschriebenes Gesetz der Medien gewesen sei. Laschet verteidigte die Pressefreiheit schließlich in einer Weise, dass in der öffentlichen Wahrnehmung ein Dissens zwischen ihm und ihr hängen blieb. Laschet der Staatsmann, Kramp-Karrenbauer die Anfängerin.

Sie hatte als CDU-Generalsekretärin im Februar 2018 einen fulminanten Start hingelegt. Sie riss die Delegierten mit einer feurigen Rede mit und bekam für ihre in einem Satz klargestellte Entschlossenheit „Ich kann, ich will und ich werde“ fast 99 Prozent. Sie wollte ein neues Grundsatzprogramm schreiben, begab sich mit über 40 Terminen auf eine „Zuhörtour“ durch ganz Deutschland, setzte konservative Zeichen wie ihren Vorstoß zu einer allgemeinen Dienstpflicht und managte souverän die Krise von Union und Regierung um die Migrationspolitik. Sie schrieb Brandbriefe an die Partei und bekam Botschaften des Dankes zurück.

Aber dann - aus Kramp-Karrenbauers Sicht zu früh - gab Merkel den Parteivorsitz ab. Dennoch sprang sie ins Risiko und kandidierte und kämpfte gegen ihre Konkurrenten Friedrich Merz und Jens Spahn. Mit 51 Prozent ging sie vom Platz. Die CDU war gespalten. Die Kanzlerkandidatur ungeklärt. So sehr sie Merkels Favoritin war, so schwer war es, dieses Machtvakuum zwischen Parteivorsitz und Kanzleramt auszufüllen.

Im Bemühen, es vor allem den enttäuschten Konservativen in der Partei recht zu machen, enttäuschte sie ihre eigenen Anhänger der Mitte. Und schon mit ihrem missglückten Karnevalswitz über das dritte Geschlecht beschlich so manchen in der CDU, dass sie das Format als Nachfolgerin Merkels im Kanzleramt vielleicht nicht haben würde. Dann machte sie Frankreich den ständigen Sitz im UN-Sicherheitsrat streitig, was Paris ihr schwer verübelte. So war Kramp-Karrenbauer außen- und innenpolitisch im vorigen Sommer bereits beschädigt.

Es folgte ihr Schlingerkurs zum Eintritt in Merkels Kabinett, eine völlig unnötig gestellte Vertrauensfrage auf dem CDU-Parteitag im November in Leipzig, bei dem gar keine Wahl anstand. Und obendrein die persönlichen schlechten Umfragewerte. Die Saarländerin kam bei den Menschen bundesweit nicht an. Daheim beherzt und beliebt, im Bund verkrampft und verunsichert.

Und dann das Desaster in Thüringen. Der CDU-Landesverband stellt sich gegen die Parteichefin. Führungsschwäche, Autoritätsverlust. Merkel ist es, die die Notbremse zieht und Fakten schafft, indem sie den Rücktritt des mit Stimmen von CDU, FDP und AfD gewählten FDP-Ministerpräsidenten Kemmerich bewirkt.

Als Kramp-Karrenbauer am frühen Montagnachmittag vor die Medien tritt, um ihren - geordneten - Rückzug vom Amt zu erklären, wirkt sie gefasst, aber erschöpft. Sie ist wundgerieben. Schon im Oktober hatte ein Vertrauter im Saarland unserer Redaktion gesagt, sie wolle so nicht weitermachen. Sie habe sich nicht vorstellen können, wie hart das Berliner Parkett wirklich sei, obwohl sie genügend abschreckende Beispiele anderer Landespolitiker erlebt habe, die in die Bundespolitik wechselten.

Als einen Grund für die Entscheidung, die „seit geraumer Zeit in mir gereift und gewachsen“ ist, nennt sie die Trennung von Kanzlerschaft und Parteivorsitz. Mit der offenen Frage nach der nächsten Kanzlerkandidatur sei die „ungeklärte Führungsfrage“ einhergegangen. Und offenbar, so sagt es Kramp-Karrenbauer, sollte die Partei „nach dem Willen einiger auch in Zukunft nicht zur Ruhe kommen“. Sie nennt keine Namen, aber der Druck vor allem aus dem konservativen Lager ist bekannt. Sie sagt, das schwäche die CDU in einer Phase, in der Deutschland auf eine starke CDU angewiesen sei. Und dann kommt wieder ihr Mantra, dass es keine Annäherung und Zusammenarbeit mit der AfD und mit der Linken geben dürfe. Mit dieser Gleichsetzung, die auf ihr Bestreben beim Parteitag 2018 beschlossen wurde, hat sie sich selbst jeglichen Spielraums beraubt.

Die Laudatio für ihren Preis der Landespressekonferenz hatte übrigens Bodo Ramelow gehalten. Jener Ministerpräsident der Linken in Thüringen, den sie mit der durch den Parteitagsbeschluss verfestigten Äquidistanz zu AfD und Linken mit dem rechten AfD-Frontmann Björn Höcke gleichsetzt. Ramelow dankte damals für ihr Organisationstalent und Krisenmanagement im Kreis der Ministerpräsidenten und ihre klare Kante gegen die AfD.

Kramp-Karrenbauer sagt am Montag: „Wir spüren derzeit starke Fliehkräfte in der Gesellschaft und in der CDU.“ Und: „Wir müssen stark sein.“ Sie wollte und wurde CDU-Vorsitzende. Aber sie konnte es nicht. Deshalb geht sie.

(qua)