Schaustellerbund beruhigt „Die 3200 Weihnachtsmärkte in Deutschland sind sicher“

Zuletzt hatten Sicherheitskräfte in Niedersachsen Schlimmeres verhindert, weil ein 20-Jähriger einen Angriff auf den Weihnachtsmarkt in Hannover geplant haben soll. In Leverkusen wurde offenbar eine Attacke von zwei Jugendlichen, islamistisch motiviert, verhindert. Angesichts der gestiegenen Gefahr islamistischer Terroranschläge fordert die Union nun von der Bundesregierung mehr Gegenmaßnahmen.