Medienbericht : Schäuble will über virtuellen Bundestag reden

Schäuble will über virtuellen Bundestag reden

Berlin Soll das Grundgesetz geändert werden, damit ein kleines Notparlament aus Bundestag und Bundesrat über Gesetze entscheiden darf? Auch das will Bundestagspräsident Schäuble mit den Fraktionsführern diskutieren.

„Wir müssen alles daransetzen, die parlamentarische Demokratie nicht außer Kraft zu setzen“, sagte der Bundestagspräsident der Zeitung. Deshalb seien jetzt „alle Überlegungen zur Abhilfe erwünscht, nur keine Überlegungen anzustellen wäre falsch“. In seinem Schreiben an die Fraktionschefs heißt es der Zeitung zufolge, falls bei ihnen Interesse bestehe, über virtuelle Plenarsitzungen zu reden, sei er gerne bereit, gleich in der nächsten Sitzungswoche zu einer Besprechung darüber einzuladen.