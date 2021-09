Für neue Flüchtlingsbewegung : Schäuble will schnell Aufnahmezentren außerhalb Europas

Wolfgang Schäuble bei einem Interview im Juni in Berlin. Foto: dpa/Kay Nietfeld

Berlin Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble rechnet nach der Talilban-Eroberung Afghanistans, wegen Terrorismus und Klimawandel mit wieder zunehmenden Migrationskrisen. Sein dringender Appell an die EU: Aufnahmezentren für Flüchtlinge auf der anderen Seite des Mittelmeeres schaffen.

Zum Auftakt einer Tagung der Europäischen Volkspartei (EVP) in Berlin hat Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble mehr Tempo in den politischen Prozessen der EU und ihrer Mitgliedsstaaten gefordert. „Wenn wir nicht schneller werden, werden wir den Systemwettbewerb gegen China verlieren“, sagte der CDU-Politiker besorgt. Als Beispiel für eine dringend nötige Beschleunigung nannte er die EU-Migrationspolitik. Wenn es nicht gelinge, unter allen Mitgliedsstaaten ein abgestimmtes Vorgehen zu erreichen, müssten einzelne Länder vorangehen.

Schäuble erneuerte die Forderung, Flüchtlinge schon außerhalb der EU zu schützen. „Schaffen wir menschenwürdige Aufnahmezentren auf der anderen Seite des Mittelmeeres“, appellierte der frühere Bundesinnenminister. Es sei für ihn zweitrangig, wo diese entstünden, ob in der Türkei, in Ägypten oder - unter besonderem militärischen Schutz - auch in Libyen. „Machen wir es einfach“, forderte Schäuble.

Die Vorgänge in Afghanistan nannte Schäuble ein „großes Desaster“. Im Ergebnis sei der Westen nach 20 Jahren nicht weiter als im Jahr 2001. Es sei zudem eine „bittere Lehre für uns Europäer“, dass die EU-Staaten nicht einmal in der Lage seien, den Flughafen in Kabul zu schützen, sondern dass dafür das US-Militär einfliegen müsse.

Schäuble mahnte, die Länder des westlichen Balkans mit einer EU-Beitrittsperspektive nachhaltig zu stabilisieren. Wenn Europa das nicht schaffe, glaube kein Land auf einem anderen Kontinent mehr, dass die EU wichtig sei. Diese Geringschätzung Europas habe sich beim Vorgehen von Russlands Präsident Wladimir Putin auf der Krim gezeigt. Die EU müsse daraus die Lehre ziehen, relevanter zu werden.