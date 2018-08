Sauberere Luft in fünf Modellstädten: Berlin stellt 125 Millionen Euro bereit

Zusagen für Modellstädte : Regierung stellt 125 Millionen Euro für saubere Luft zur Verfügung

Berlin Deutlich mehr Busse und ein 365-Euro-Jahresticket: Die Bundesregierung hat die Maßnahmen bekanntgegeben, die sie in Bonn, Essen und drei weiteren Modellstädten fördern will, damit die Luft sauberer wird.

Wie das Bundesverkehrsministerium am Dienstag mitteilte, will sie dafür bis 2020 mehr als 125 Millionen Euro zur Verfügung stellen. Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) erklärte: "Wir unterstützen die Modellstädte dabei, den öffentlichen Personennahverkehr vor Ort noch attraktiver zu machen und die Luftqualität in den Innenstädten zu verbessern".

Alle fünf Städte wollen die Preise für den Nahverkehr deutlich senken und das Angebot an Bus und Bahn ausbauen. Die Hoffnung: Autofahrer sollen ihr Privatauto dafür stehen lassen. Bonn und Reutlingen in Baden-Württemberg etwa führen ein Ticket ein, mit dem Bürger für nur einen Euro pro Tag den Nahverkehr nutzen können. Zudem sollen Jobtickets und Gruppentickets günstiger werden. Essen will Prämien an Neukunden für den Kauf bestimmter Tickets zahlen und Tagestickets fürs Wochenende verschenken. Außerdem sollen Fahrradstraßen eingerichtet werden.

Mannheim will einen Umschlagplatz für Paketfirmen errichten, um die sogenannte letzte Meile mit Elektrofahrzeugen bewerkstelligen zu können. Und in Herrenberg (Baden-Württemberg) soll eine Mobilitäts-App fürs Smartphone eingeführt werden. Außerdem will Herrenberg seine am meisten befahrenen Straßen ausbauen und durch eine digitale Verkehrslenkung mit flexiblen Geschwindigkeitsbeschränkungen den Verkehr flüssiger machen.

Ursprünglich wollte die Bundesregierung durch die Maßnahmen in den Modellstädten eine Klage der EU-Kommission wegen der anhaltend zu hohen Schadstoffbelastung der Luft in zahlreichen Innenstädten abwenden; erwogen wurde dafür auch ein kostenloser Nahverkehr. Letztlich hatte die Regierung damit aber keinen Erfolg - die Kommission legte trotzdem Klage gegen Deutschland ein.

Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) erklärte nun: "Mein Ziel ist es, dass in allen Städten der EU-weit gültige Grenzwert für NO2 eingehalten wird." Sie wolle weiterhin Fahrverbote für Dieselautos vermeiden. Die Richtung des eingeschlagenen Weges stimme, aber die Regierung sei noch nicht am Ziel. "Es ist an der Zeit, dass die Autohersteller ihrer Verantwortung nun auch endlich gerecht werden."

Jens Hilgenberg vom Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) erklärte: "Die hohen Belastungen mit Stickstoffdioxid in unseren Städten sind nur mit verpflichtenden und flächendeckenden Hardware-Nachrüstungen von hoch emittierenden Dieselfahrzeugen möglich." Dafür sollten nach seiner Auffassung die Autohersteller bezahlen, weil diese die Luftverschmutzung verursachten. "Wer jetzt noch immer von der Vermeidung genereller Diesel-Fahrverbote spricht, ohne gleichzeitig verpflichtende Hardware-Nachrüstungen und die Einführung der Blauen Plakette zu erwähnen, blendet die Realität aus."

Außerdem forderte Hilgenberg: "Statt nur in einzelnen Modellstädten gute Projekte zur Verkehrswende zu fördern, muss die Bundesregierung endlich beginnen, die Mobilität in Deutschland ganzheitlich zu denken und notwendige Veränderungen anzugehen." Neben der kurzfristigen Einhaltung der gesetzlichen Stickstoffdioxidgrenzwerte gehe es auch um die Klimaziele der Bundesregierung: Es sei ein radikaleres Vorgehen notwendig um den CO2-Ausstoß im Verkehrsbereich bis 2030 um die angestrebten 40 Prozent zu senken. "Solange um jeden Parkplatz erbittert gekämpft wird, der für einen Radweg wegfallen soll, ist es noch ein weiter Weg."

