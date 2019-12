Kampfabstimmung steht bevor : Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans wünschen sich Juso-Chef Kevin Kühnert als SPD-Vize

Berlin Das Führungsduo wünscht sich einen klugen Kopf als Stellvertreter. Der 30-Jährige hatte zuvor offensiv für das Duo geworben. Absprachen soll es nicht geben. Kühnert tritt gegen Hubertus Heil an.

Die designierten SPD-Vorsitzenden Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans wünschen sich Juso-Chef Kevin Kühnert als einen ihrer Stellvertreter. "Es ist für die Zukunftsfähigkeit ganz entscheidend, dass wir junge Leute wie Kevin Kühnert an verantwortlicher Stelle einbinden", sagte Esken der "Süddeutschen Zeitung" (Freitagsausgabe). "Ein so kluger Kopf wie Kevin Kühnert gehört in eine verantwortungsvolle Position", sagte auch Walter-Borjans der Zeitung.