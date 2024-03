„Wir sind sehr dankbar“ Ehepaar spendet 4,1 Millionen Euro an neue Wagenknecht-Partei

Das Geld der Eheleute Lotte Salingré und Thomas Stanger sei in der vergangenen Woche auf dem Parteikonto eingegangen, berichtet das Nachrichtenportal t-online am Freitag. „Diese sehr großzügige Spende zeigt, wie sehr sich die Menschen einen politischen Neubeginn in Deutschland wünschen“, sagte Parteichefin Sahra Wagenknecht dem Portal.