Nachfolger von Hartz-IV : Sanktionen beim Bürgergeld wohl doch ab dem ersten Tag

Berlin Im Streit um das Bürgergeld zeichnet sich ein Kompromiss ab. Wer Bürgergeld erhält, muss wohl doch ab dem ersten Tag mit Sanktionen rechnen, wenn er sich nicht an die Vorgaben hält.

Wer Bürgergeld erhält, muss wohl doch ab dem ersten Tag mit Sanktionen rechnen, wenn er sich nicht an die Vorgaben hält. Laut einem Bericht der „Bild“-Zeitung am Dienstag wollen SPD, FDP und Grüne auf die Forderung der Union eingehen, Sanktionen doch nicht erst nach einem halben Jahr zu verhängen.

Am Mittwoch verhandelt der Vermittlungsausschuss über das Bürgergeld, nachdem der Bundesrat das vom Bundestag beschlossene Gesetz abgelehnt hatte. Kommt es zu einer Einigung, könnten Bundestag und Bundesrat dem Kompromiss bereits am Freitag in den jeweiligen Sitzungen zustimmen. Wohlfahrtsverbände und die Kirchen hatten die Parteien aufgerufen, sich zügig zu einigen.