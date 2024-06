In Leipzig Sandra Hüller spricht auf Demo gegen Rechtsextremismus

Die Schauspielerin Sandra Hüller ist als Rednerin bei einer Kundgebung gegen Rechtsextremismus in Leipzig eingeplant. Die 46-Jährige werde auf der Kundgebung eines bundesweiten Bündnisses zu den Demonstranten sprechen, teilten die Veranstalter von „Hand in Hand für Demokratie und Menschenrechte“ und Hüllers Management am Mittwoch auf Anfrage mit. Hüller war bei den diesjährigen Oscars für die Hauptrolle im Film „The Zone of Interest“ nominiert.