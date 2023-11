Linksfraktion will Auflösung beschliessen Ein Ende mit Schrecken

Wer acht Mal hinfalle, müsse neun Mal aufstehen, sagte Bartsch noch am Morgen. Doch die Verzweiflung ist groß. Zwar machen sich alle Verbliebenen Mut, auch die Parteichefs Janine Wissler und Martin Schirdewan versuchten noch am Montag im Karl-Liebknecht-Haus, sich tapfer gegen den Abwärtstrend zu stemmen. Vom Parteitag in Augsburg am kommenden Wochenende solle ein Aufbruchssignal ausgehen, die Neueintritte in die Partei würden als Mutmacher vieles wett machen.