Interview Sahra Wagenknecht „Wir sind die seriöse Alternative“

Wagenknecht Wir wollen die Politik verändern, das kann man zur Not auch aus der Opposition, wenn man stark ist. Ohne die Linke in ihren guten Zeiten wäre damals der Mindestlohn nicht eingeführt worden. Die AfD wiederum übt Druck aus, die irreguläre Migration zu reduzieren. Aber weil es in der AfD Nazis und viele Rechtsradikale gibt, können die anderen Parteien sie leicht ignorieren, und Gerechtigkeitsthemen werden von der AfD ohnehin eher an den Rand gedrängt. Im Ergebnis wird in einem Land, in dem die Schlangen vor den Tafeln immer länger werden, nur noch über Sozialmissbrauch und nicht mehr über Armut diskutiert. Das können wir verändern, wenn wir stark werden.