Gründung des BSW Die Wagenknecht-Partei wird die deutsche Politik verändern

Das Dagegen-Sein jedenfalls eint das BSW mit der AfD. In der Flüchtlingspolitik sind Wagenknechts Positionen nicht weit entfernt von denen der AfD. Wird das Bündnis künftig AfD -Mitglieder bei sich aufnehmen, oder - sollte man zu den ostdeutschen Landtagswahlen antreten können - vielleicht sogar für ein Regierungsbündnis zusammengehen. Wagenknecht betont in Berlin, dass es in Teilen unvereinbare Positionen gebe. Ausgeschlossen hat sie dabei aber auch nichts. Wie also stehen die Chancen? Europawahlen sind in Deutschland in den vergangenen Jahren Protestwahlen gewesen. Bei der letzten Abstimmung etwa stürzte die SPD, damals in einer großen Koalition, dramatisch ab. So etwas könnte wieder passieren. Für Wagenknecht aber ist noch etwas anderes entscheidend: Ein gutes Ergebnis im Frühsommer spült Geld in die Kasse des Bündnisses. Vom Abschneiden bei der Europawahl wird abhängen, ob das BSW bereits bei den Landtagswahlen in Thüringen, Sachsen und Brandenburg antritt. Und dort rechnet man sich die größten Chancen aus.