AfD-Erfolge „Spiegelbild der Verzweiflung der Menschen“ Wagenknecht hält an Überlegungen für Partei-Neugründung fest

Zur aktuellen Lage der Linkspartei sagte Wagenknecht: „Sie ist in einer sehr schwierigen Situation, weil sie eben auch seit Jahren das Vertrauen der Wählerinnen und Wähler verloren hat.“ Die Linke verfüge aber über gutes Personal. So habe die Fraktionsvorsitzende Amira Mohamed Ali in der Generaldebatte des Bundestages am Mittwoch eine „starke Rede“ gehalten.