BSW-Parteigründerin Wagenknecht fordert Kanzleramts-Gipfel zu Ausländer-Kriminalität

In den anstehenden Wahlkämpfen dürften Migration und innere Sicherheit in jedem Fall eine Rolle spielen - und es fällt auf, wie Wagenknecht sich dabei positioniert. Während Wagenknecht bei Sozial- und Wirtschaftspolitik nah an den Positionen der Linken bleibt, vertritt sie in der Flüchtlingspolitik ähnliche Forderungen wie CDU/CSU und zum Teil auch die AfD. Zuletzt hatte Wagenknecht bereits die weitreichende Forderung aufgestellt, abgelehnten Asylbewerber ohne Schutzstatus sämtliche Geldleistungen zu streichen.